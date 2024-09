Anticor : l'association qui fait trembler Macron est de retour

Après plus de 400 jours d’attente, les membres d’Anticor respirent enfin : leur agrément, indispensable à la continuité de leur action, a été renouvelé par Gabriel Attal juste avant son départ définitif de Matignon. L’aboutissement d’un feuilleton inique qui commence en 2021. Jean Castex, alors Premier ministre, fait mariner l’association de lutte contre la corruption et introduit un cheval de Troie, une erreur dans l’acte juridique d’agrémentation. Sur la base de cette mauvais rédaction, le tribunal administratif suspend en 2023, de manière rétroactive, les compétences octroyées par l’agrément. Une volonté à peine camouflée de fragilisation de l’association, voire de censure politique, orchestrée au sommet de l’État. Comme nous l’explique nos invités, l’avocate et administratrice d’Anticor Elise Van Beneden et le nouveau président de l’association Paul Cassia, l’urgence est dorénavant de sauver les procédures remises en cause par cet imbroglio. Avec un énorme dossier en ligne de mire : l’affaire Alstom.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret