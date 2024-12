Argent du Covid : La macronie au cœur d'un scandale d’État

En 2021, Adrexo échoue à distribuer les professions de foi, compromettant les scrutins et exposant les protections politiques dont elle bénéficiait. Rebaptisée Milee, l'entreprise et sa maison mère Hopps sont liquidées en 2024, jetant 12 000 salariés à la rue. Blast révèle aujourd’hui une fraude massive au chômage partiel, orchestrée sous contrôle de l’État pendant la pandémie. Ce scandale expose détournement d’argent public, complaisances politiques, casse sociale et fortune des dirigeants d’Hopps, protégés par la Macronie. L’affaire Hopps/Adrexo/Milee est un des plus grands scandales de l’ère Macron, exigeant justice et réparation.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon