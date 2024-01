Capitalisme : les ultra-riches contre l'humanité

Comment devient-on riche ? Comment vivent-ils ? Ce sont des questions que vous vous posez ? Alors, cette vidéo est pour vous. Nos dirigeants écarquillent les yeux devant les nouveaux prophètes Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos... Ils sont leurs héros. On les regarde coloniser l'espace avec leurs égos, on croit à la réussite de ces capitalistes exemplaires qui prouvent que tout est possible à qui saisi une opportunité. Ces contes de fées que beaucoup récitent avant de s'endormir le soir. Parfois, une affaire éclate. Cela porte le nom d'une lignée ou d'un pays. Des leaks de toutes parts, des fuites que l'on s'empresse d'oublier pour renouer avec nos mirages. Dans ce troisième numéro de Doc doc doc pour Blast, Nicolas Houguet raconte l'histoire de ces gens dont la richesse ne sort pas de nulle part. Contemplez un monument de cynisme, une part d'ombre de notre humanité où l'immoralité, la corruption, le mensonge et la trahison règnent en maître. Un amour, gloire et beauté sous mescaline. Si à la fin, vous voulez vous transformer en Che Guevara et faire la révolution, ne réglez pas votre écran, c'est normal. Bienvenue dans le monde merveilleux du capitalisme.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret