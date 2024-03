Changer la monnaie : l'enjeu du siècle

“On ne changera pas la société simplement en changeant la monnaie, mais on ne la changera pas non plus sans changer la monnaie.” Cette citation est extraite du livre “Le pouvoir de la monnaie”, dont il est question dans cette émission. L’ouvrage rappelle l’importance de la création monétaire, explique qu’il s'agit là de l’un des enjeux démocratiques les plus importants du siècle, et qu’il est indispensable de changer la monnaie, et vite, pour faire face aux enjeux de notre temps. En quoi consiste le processus de création monétaire ? Quelles sont les limites de ce système, comment pourrions-nous créer de l’argent autrement ? Comment s’en saisir collectivement ? Éléments de réponse dans cette nouvelle émission avec Salomé Saqué, avec Augustin Sersiron, docteur en sciences économiques et en philosophie politique.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Diane Lataste