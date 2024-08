Collaboration avec l'extrême droite : comment la Russie déstabilise la France

Guerre en Ukraine, diplomatie, divorce olympique, accusations de cyberattaques et même d’ingérences dans les élections présidentielles, européennes ou encore législatives. La France, comme de nombreux pays occidentaux, mène désormais des relations tumultueuses avec la Russie. Mais pas du côté de l’extrême droite qui entretient avec le régime de Vladimir Poutine et ses soutiens des liaisons de longue date et de natures diverses. À l’approche de la rentrée parlementaire et après un été électoral qui a vu une nouvelle percée du Rassemblement national, que penser de la place de Moscou dans nos affaires nationales et peut-être même dans nos élections ? Réponse dans ce nouvel entretien pour Blast avec David Chavalarias, directeur de recherche au CNRS et directeur de l’Institut des systèmes complexes de Paris Ile-de-France et Olivier Schmitt, professeur de science politique au centre sur les études de guerre de l’université du Sud-Danemark.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret