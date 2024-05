Corruption : l'Union européenne est-elle gouvernée par les lobbies ?

Les élections européennes approchent à grands pas et le 9 juin prochain, un nouveau Parlement sera élu par les peuples européens. Ces élections sont particulièrement importantes : elles vont donner le ton pour cinq ans dans les instances européennes. Et comme partout, avec des élus conservateurs et néolibéraux, il ne faut pas s’attendre à des miracles pour les droits sociaux et les avancées écologiques. On le sait, le Parlement européen est sous perfusion des lobbies. La différence entre lobbying et corruption est de plus en plus floue. Est-ce encore du lobbying que d’inviter un député dans un restaurant trois étoiles quand l’addition monte à plusieurs milliers d’euros ? Même si, on vous l’accorde, il y a une différence entre un repas avec des lobbyiste et de la corruption grand cru. Mais force est de constater, que le lobbyisme a une place de plus en plus importante et de plus en plus dangereuse pour nos sociétés démocratiques. Et voilà ce qu’on va essayer de comprendre dans ce nouvel épisode : qu’est-ce que c’est que le lobbying ? Comment ça marche ? Pour quoi faire ? Et surtout, d’où ça vient ?

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste