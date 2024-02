Darmanin, Macron : les bons agriculteur et les mauvais manifestants

"On croyait que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, était quelqu'un de brutal, qui ne reculait devant aucune surenchère verbale pour tenter de discréditer les mouvements protestataires, et qui n'hésitait jamais à répondre aux mobilisations sociales par un déferlement de violence policière. Plus généralement, on croyait que le pouvoir macroniste, où le ministre Darmanin n'est après tout qu'un fidèle exécutant qui ne prend aucune initiative sans l'aval du chef de l'Etat, était un régime de plus en plus autoritaire, obstinément sourd aux revendications de ses administrés et fermement décidé à imposer par la force ses mesures les plus impopulaires. Mais on a découvert depuis le début de la mobilisation des agriculteurs français que ce pouvoir pouvait au contraire se montrer tout à fait accommodant, et que Darmanin lui-même pouvait faire preuve de beaucoup de compréhension et de délicatesse dans sa gestion du maintien de l'ordre." Nouvel épisode de Quelle époque formidable, par Sébastien Fontenelle.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste