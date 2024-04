Entre guerre et famine, le Soudan au bord de l'implosion

"Le 15 avril dernier était organisée une grande conférence pour le Soudan, lancée à l'initiative de notre président bien aimé. Alors deux milliards d'euros, c'est bien, mais les Nations unies estiment que le Soudan a besoin de 3,8 milliards d'euros, juste cette année, pour gérer la crise. Mais quelle crise me direz-vous ? C'est vrai que je vous balance comme ça, dans le grand bain de l'information, sans vous donner aucun contexte. Le Soudan, c'est ce pays d'Afrique de l'Est, grand comme trois fois la France et peuplé par 45 millions d'habitants. Sa capitale, Karthoum, se situe à la confluence du Nil Bleu et du Nil Blanc. Ce pays de langue arabe et à majorité musulmane est l'un des plus pauvres au monde, et il connaît donc depuis un an une guerre qui a débouché sur une grave crise alimentaire. La guerre qui s'est déclenchée le 15 avril 2023 oppose deux militaires, le général Al-Buran, qui dirige, l'armée régulière, les forces armées soudanaises, et le Général Doglo, surnommé Hemedti, qui dirige les milices des forces de soutien rapide, ou FSR. Actuellement, les FSR contrôlent le sud-ouest du pays, dont une partie de la région du Darfour, mais également des pans de territoire dans et autour de la capitale, Karthoum. Pour comprendre ce conflit, il faut connaître un peu l'histoire récente du Soudan, cette ancienne colonie britannique qui a connu 6 coups d’État militaire dans son histoire." Nouveau numéro de CdDM, par Ostpolitik.

