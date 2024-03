Filmer est un sport de combat : des Farc à Georges I. Abdallah

« Si Blast a envie de consacrer une émission à l’histoire de Georges Ibrahim Abdallah, je peux éventuellement venir en parler sur votre plateau" C’est ainsi que Pierre Carles a abordé Denis Robert pour lui proposer cette rencontre hors du temps autour de ses films. Le meilleur étant le dernier, celui qui n’est pas encore tourné et qui est en mal de financement. Le réalisateur qui a démarré à la télévision à la fin des années 80 chez feu Bernard Rapp dans son « assiette anglaise » a très vite bifurqué vers des documentaires subversifs et critiques envers les médias et les hommes de pouvoir. Depuis « Pas vu, pas pris » et « la sociologie est un sport de combat », Pierre Carles n’a cessé de rêver de cinéma et doc au long cours. A peine après avoir fini le dernier autour des Farc, le groupe communiste clandestin en guerre pendant 40 ans contre les riches propriétaires colombiens qu’il reprend sa caméra pour raconter l’histoire de la plus grande fake news politico-judiciaire du siècle écoulé : l’arrestation et l’incarcération depuis 40 ans d’un militant révolutionnaire libanais accusé d’attentats qu’il n’a pas commis. Le point commun entre les deux documentaires, l’emploi abusif du qualificatif « terroriste », une étiquette qui empêche trop souvent la raison de s’exercer, notamment dans les médias. Georges Ibrahim Abdallah est ainsi devenu le plus ancien prisonnier de la guerre israélo-palestinienne. Il existe toute une série d'explications à cette durée d'incarcération hors-normes que le film-enquête Who wants Georges Abdallah in jail ? passera en revue, en pointant du doigt les principaux responsables de cette affaire : le gouvernement des Etats-Unis au premier chef, mais aussi certains hommes politiques français, magistrats et responsables de l’information ayant laissé faire, quand ils n’ont pas contribué activement à cette mise aux oubliettes. Comme tout film indépendant et politiquement peu correct, ce doc est difficile à financer. Une cagnotte est ouverte et les détails de l’opération d’appel à dons se trouvent ici : https://www.cp-productions.fr/boutiqu... N’hésitez pas à partager ce zoom arrière entre jungle et prison et à faire circuler l’information…

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Diane Lataste