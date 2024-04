Indonésie : cette lutte pour l'indépendance dont personne ne parle

"Si je vous disais que depuis 60 ans, un peuple est en lutte pour son indépendance contre une puissance occupante qui a élu un président nationaliste avec une armée qui n'hésite pas à torturer et tuer des enfants pour mater la rébellion. Vous penseriez à qui ? Vous pensez peut être au peuple palestinien. Sur Blast, on consacre régulièrement des reportages sur le massacre en cours à Gaza. Mais aujourd'hui, on va aller un peu plus loin, jusque en Indonésie. C'est un pays qu'on connaît assez peu chez nous. Pourtant, cet archipel de 17 000 îles est quand même le quatrième pays le plus peuplé au monde, avec près de 280 millions d'habitants. Pour vous donner un ordre d'idée, si on compare avec la ville d'Amiens par exemple, la population de l'Indonésie est bien plus nombreuse." Nouvel épisode de CDdM, par Ostpolitik.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Diane Lataste