La France est-elle en décrochage économique total ?

La France est-elle en plein décrochage économique ? L'Europe est-elle complètement dépassée par les USA, la Chine, etc. ? Et l'Allemagne, est-ce toujours un exemple ? Le PIB est-il un bon indicateur de santé économique ? On tente de répondre à toutes ces questions dans ce nouvel épisode de Argent magique avec ‪@Heu7reka‬ et ‪@StupidEco‬.

