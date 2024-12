Le plan redoutable de l'extrême droite pour prendre le pouvoir

Dans ce nouvel épisode de Doc doc doc, Nicolas Houguet nous plonge au cœur d’un constat inquiétant : la montée de l’extrême droite, en France et ailleurs. À travers des événements récents, comme l’assaut du Capitole ou les élections successives marquées par une colère sociale grandissante, il explore les raisons de cette progression. Entre paniers vides, mépris des élites envers les classes populaires, et un discours politique souvent déconnecté, les digues cèdent face à une rage croissante. Les électeurs, fatigués et désabusés, se tournent vers ceux qui, malgré leurs discours extrêmes, leur parlent directement. Le RN, poli et discipliné, s’impose désormais dans l’espace politique, cohabitant tacitement avec une droite complice, tandis que les médias, souvent complaisants, laissent sa rhétorique s’installer. Une analyse essentielle pour comprendre ce naufrage démocratique et les défis de notre époque.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon