Les paysans, les pesticides et l'exctinction de l'humanité

"Il y a un mois, je suis tombé sur cette banderole prise en photo au détour d'une manif : "Je suis éleveur, je vous nourris et moi je meurs". On connaît cette réalité et pourtant on l'ignore. Celle des agriculteurs qui travaillent d'arrache pied, qui sont tributaires des contrôles, des exigences de production. Ils vivent sous la pression d'une agro-industrie qui menace les petits éleveurs en même temps que l'équilibre de nos écosystèmes." Nouvel épisode de Doc doc doc , par Nicolas Houguet.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste