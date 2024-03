Lutter grâce aux imaginaires : avec Alain Damasio, Li-cam et Paloma Moritz

Le 10 février dernier, une émission un peu spéciale de Planète B s'est déroulée à Ground control, lieu de vie et acteur culturel indépendant situé à proximité de la gare de Lyon. Une table ronde avec l'autrice Li Cam, la journaliste de Blast Paloma Moritz, et l'écrivain Alain Damasio, tous les trois interrogés par l'animateur de Planete B Hugues Robert, autour d'une question : "Les imaginaires fertilisent ils les luttes" ? Une discussion passionnante autour de la science fiction et des imaginaires, à la frontière entre la politique et la philosophie, mais aussi sur la place de l'écrivain et de la fiction dans la société.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste