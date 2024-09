Macron/Le Maire : ils ont ruiné la France

Bonjour et bienvenue dans Dissolution, le nouveau programme de décryptage politique pour Blast. Alors pourquoi “Dissolution”, eh bien parce que pour la première fois sous la 5è Republique, personne n’a de majorité confortable pour gouverner et ça, c’est la conséquence directe de la dissolution de juin dernier. Les répercussions de cette dissolution brutale et inopportune seront nombreuses et bien souvent surprenantes. Elles vont se faire sentir durant toute l’année. C’est pour ça qu’à blast nous allons couvrir l'actualité politique au Parlement de près pour vous décrypter ce qu’il s’y passe ! Quelles stratégies les groupes politiques vont-ils adopter pour faire passer les lois qui leur conviennent ? À quelles fins ? Selon quels principes ? La gauche arrivée en tête parviendra-t-elle à bloquer les projets macronistes ? Le RN va-t-il continuer son ascension vers le pouvoir ? Les macronistes alliés aux LR survivants vont-ils continuer leur règne envers et contre tout ou faire face à des oppositions insurmontables ? C’est ce que nous verrons durant toute l’année dans “Dissolution”. Au sommaire de ce premier numéro de Dissolution, on verra tout d’abord en bref l’activité politique de ces dernières semaines. Après un été à procrastiner, Emmanuel Macron a enfin nommé son premier ministre : le très droitier Michel Barnier. Cette lenteur résolue du Président de la république paralyse nos institutions qui ont pourtant tant à faire après un été d’inaction politique. Cette léthargie s’est particulièrement fait sentir en matière budgétaire : le déficit public est bien pire que prévu ! Qui a cramé les caisses de Bercy et à qui profite la crise budgétaire, c’est ce que nous verrons dans notre Zoom parlementaire ! Enfin, on reviendra sur les échanges, parfois savoureux, à la Commission des finances qui font le piquant de notre vie politique dans de nouvelles rubriques !

