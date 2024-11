Manipulation de masse : les marques, une invention aux origines de la société de consommation

Dans Corporate sur Blast, ‪@bolchegeek‬ et ‪@LeFilsdePub‬ nous plongent dans le pouvoir politique et social colossal des grandes entreprises. Ces marques qui influencent nos vies ne se contentent pas de vendre des produits : elles dictent nos modes de vie, façonnent nos imaginaires, interviennent dans nos lois via leurs lobbies, et créent des icônes adorées par des millions. Plus puissantes que des États, elles imprègnent chaque aspect de notre quotidien, de nos choix de consommation à notre intimité. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Ce contrôle omniprésent remonte aux débuts du capitalisme industriel et de la société de consommation. Anthony Galluzzo, co-auteur de cet épisode, explore dans La Fabrique du consommateur cette transformation historique et la rupture qu'elle représente. La société de consommation ne se résume pas à accumuler des biens ; elle repose sur une dépendance unique, celle de consommer ce que nous n'avons pas produit, un bouleversement des rapports sociaux, des modes de production et de notre univers mental. À voir pour comprendre comment la consommation est devenue un pilier central de notre civilisation et interrogez la place des marques dans nos vies.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret