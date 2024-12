Naomi Klein : « Seule la gauche peut lutter contre le fascisme »

Après la victoire de Donald Trump, la question hante nombre d’entre nous : mais comment autant de personnes ont-elles pu élire quelqu’un qui ment quotidiennement, pourquoi ses électeurs ne lui tiennent-ils pas rigueur de ses mensonges ? Au fond, ce sont des questions plus larges qui sont soulevées, comment le complotisme a t il pu gagner autant de terrain ces dernières années ? Que faire avec ceux, de plus en plus nombreux, qui vivent dans des réalités parallèles ? Marteler les faits ne suffit plus, alors comment s’y prendre ? C’est la question que s’est posée l’autrice Naomi Klein. Dans son nouvel essai, « le double, voyage au cœur du monde miroite », elle explore ce monde parallèle, tout un monde souterrain de désinformation et de conspirations qui selon elle se nourrit du silence et des échecs du monde dit progressiste. Dans ce livre, elle explique que les causes que les progressistes défendent sont désormais dormantes et ont été usurpées, remplacées par des doubles distordus. Elle est venue parler de son ouvrage sur le plateau de Blast.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon