Oudéa-Castéra VS l'éducation nationale : anatomie d'un crash

La clef de la réussite de nos dirigeants est souvent liée à leur accès au service privé ou simili privé de l’enseignement : que ce soit Attal avec son École alsacienne et Sciences Po, Macron avec son lycée privé jésuite et Sciences Po ou encore Oudéa-Castéra qui est passée par l’ESSEC et Sciences Po. Ce secteur parallèle de l’éducation remplit une fonction centrale : classer, hiérarchiser et marquer ceux qui y sont passés. De nombreuses questions se posent aujourd’hui sur ce secteur : comment est-il financé ? À quoi sert-il ? Qui le surveille et qui le contrôle ? C’est ce qu’on va essayer de voir dans ce nouvel épisode du Peuple a ses raisons : à quoi servent nos ministres de l’Éducation nationale et quelle place a la politique éducative dans les luttes sociales ?

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret