Pierre Messmer : héros en France, bourreau au Cameroun

"Bienvenue pour ce nouvel épisode. On a décidé de vous parler d'une facette de l'histoire de la France qu'on n'avait pas encore abordée jusqu'ici : la colonisation. Alors on s'est demandé : de qui vous parler pour évoquer la colonisation ? De Gaulle, qui était au pouvoir pendant les décolonisations ? Nous avons reconnu à ceux qui dépendaient de nous le droit de disposer d'eux mêmes. Ou sinon, on aurait pu vous parler de Jacques Foccart, le mystérieux monsieur Afrique de la cinquième République. Mais non, on a choisi de vous parler d'une figure plus inattendue peut-être, Pierre Messmer. Et je vous vois venir, non, ce n'est pas un hypnotiseur. Enfin si, mais ce n'est pas lui dont on va parler."

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Diane Lataste