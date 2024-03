Pourquoi Emmanuel Maron n'est pas féministe

#Metoo, avortement, violences conjugales, féminicides, inégalités de salaire, inégalités dans les tâches ménagères, ou encore charge mentale… Ces derniers temps, les droits des femmes occupent une attention médiatique et politique importante, et ce, grâce à celles qui ne lâchent rien pour défendre leurs droits et réclamer l’égalité. C’est particulièrement vrai en France, mais aussi dans d’autres pays d’Europe. Si on peut constater quelques victoires, il y a aussi de nombreux reculs, et on entend régulièrement le terme de “backlash”, le retour de bâton, qui voudrait qu’après des avancées nous soyons dans un moment de régression. Alors avec tout ça, difficile d’y voir clair. En France, ou à l’étranger, où en sommes-nous vraiment en termes de droits des femmes ? Est-ce que nous avançons ou est-ce que nous reculons ? Comment interpréter les récents événements comme l’inscription de l’avortement dans la constitution française ou encore l’inscription du terme de consentement dans une directive européenne donnant la définition du viol ? Salomé Saqué fait le point avec la présidente de l’association choisir la cause des femmes, Violaine Lucas.

