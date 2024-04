PS, Macronie, médias, etc. : Le RN peut leur dire merci

L'ancien socialiste Stanislas Guérini, ministre macroniste de la Transformation et de la fonction publique et éminent représentant de ce que la presse et les médias appellent sans rire "l'aile gauche de la macronie", a déclaré la semaine dernière qu'il voulait "lever le tabou du licenciement au sein de la fonction publique". Ces propos nous rappellent qu'à chaque fois que des représentants des pouvoirs en place ou de la presse et des médias mainstream nous annoncent qu'un tabou va être levé ou brisé, cette proclamation prépare un nouveau recul social ou un nouveau basculement vers l'extrême droite. Nouvel épisode de Quelle époque formidable, par Sébastien Fontenelle.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste