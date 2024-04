Qui a vraiment le pouvoir en Europe ?

A moins de deux mois des élections européennes, on vous propose d’essayer de mieux comprendre l’Union européenne, sa nature, son fonctionnement et ses limites à travers le prisme de la Commission Européenne dirigée par Ursula von der Leyen. Redoutée, vilipendée et méconnue, cette institution est effectivement au cœur du fonctionnement de l’Union. Sa composition et son orientation politique seront fortement influencées par les élections de Juin. Dans l’épisode d’aujourd’hui, nous allons essayer de voir à quoi sert la Commission européenne : qui la contrôle, quels sont ses réseaux et est-ce que le Peuple peut encore faire le poids face à von der Leyen !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste