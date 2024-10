Rabelais emmerde Macron (et en fait de l'or)

"La dernière fois à ce jour que Rabelais s’est retrouvé au centre du débat public, c’est le 4 janvier 2022, quand notre petit Jupiter de Wish a dit qu’il avait « très envie » d’« emmerder » ceux qui ne voulaient pas se vacciner. S’il ne s’agissait que d’eux. Sa femme Brigitte l’a défendu huit jours plus tard au JT de TF1 en disant qu’en tant qu’ancienne professeur, elle avait « enseigné Rabelais » et qu’il avait, lui aussi, un « langage fleuri ». C’est vrai. Mais Rabelais n’est pas du côté de Macron, certainement pas, même pour arroser les fleurs de son langage. Rabelais emmerde tout ce qu’il représente. Tous les autoritaires. Tous les autocrates. Tous les outrecuidants. C’est, encore aujourd’hui, le plus sûr adversaire de toute sa politique foireuse. Car : « À cul de foirard, toujours abonde merde. »" Bienvenue dans l'Empire n'a jamais pris fin, saison 2, épisode 1.

