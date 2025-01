De Musk à Le Pen : Macron et ses courbettes à l'extrême droite

"Emmanuel Macron oublie que le basculement d'Elon Musk ne date pas d'hier et que ça fait au contraire plusieurs années qu'il ne cesse de dériver toujours plus loin vers l'extrême droite. Au point qu'après la réélection de Donald Trump, plusieurs centaines de milliers d'internautes ont finalement déserté son réseau social, où prolifèrent désormais la désinformation et le discours haineux. Mais cela ne semblait pas du tout déranger Emmanuel Macron qui, quelques mois plus tôt, avait très aimablement reçu Elon Musk à l'Élysée pour parler avec lui de l'éventuelle installation d'une usine Tesla en France." Nouvel épisode de Quelle époque formidable, par Sébastien Fontenelle.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon