Retraites : Les macronistes enterrent la démocratie parlementaire

Dans cet épisode express de Dissolution, nous décryptons une journée marquante de l’Assemblée nationale française. Ce jeudi 28 novembre, La France insoumise et ses alliés du NFP ont tenté d’abroger la réforme des retraites, mais le scénario a pris une tournure inattendue. Dès le matin, les débats se sont enflammés. Face à une majorité théorique composée du NFP et du RN, le camp macroniste, pourtant minoritaire, a réussi à manœuvrer habilement pour bloquer la proposition de loi, en dépit des tensions croissantes avec l’extrême droite qu’ils courtisent habituellement. Comment expliquer ce revirement inattendu ? Quelles tactiques ont permis aux députés du socle gouvernemental de renverser la vapeur et d’enterrer ce texte attendu par des millions de Français ? Et surtout, que révèle cette journée de blocage sur l’état de notre démocratie parlementaire ? Découvrez l’analyse complète de cette situation inédite, entre alliances fragiles, jeux d'influence et stratégies d'obstruction.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon