Risques climatiques : le rapport qui montre que nous ne sommes pas prêts

Nous ne sommes pas prêts. C’est la terrible conclusion du dernier rapport d’Oxfam sur l’adaptation au changement climatique. Face aux canicules, aux incendies ravageurs, aux tempêtes, aux inondations dévastatrices, la France est le 3ème pays le plus vulnérable en Europe. Pourtant les politiques mises en place pour s’adapter à ces événements climatiques, à cette nouvelle réalité sont insuffisantes et injustes. Si bien qu’aujourd’hui, plus de la moitié de nos droits fondamentaux comme le droit à la santé, le droit à l’éducation, ou encore, le droit à un logement digne, est menacée. En clair, l’Etat improvise, ne protège pas assez les françaises et les français et remet toujours à plus tard une urgence absolue. Si le réchauffement climatique est entré dans notre quotidien, il ne nous touche pas toutes et tous de la même manière. Or, le rapport d’Oxfam montre comment la grande improvisation des politiques d’adaptation favorise les plus riches. S’il n’y a pas de sursaut, le réchauffement va encore renforcer les inégalités, créer d’immenses catastrophes sociales mais aussi des pertes économiques. Alors à quel point sommes-nous en danger face au réchauffement climatique en France ? Quelles politiques faudrait-il mettre en œuvre pour mieux protéger et réduire les inégalités ? Et pourquoi l'adaptation doit devenir une des priorités du gouvernement ? Réponses dans cet entretien de Paloma Moritz avec Quentin Ghesquière, chargé de plaidoyer climat et adaptation chez Oxfam France. Pour aller plus loin : Le rapport Oxfam https://www.oxfamfrance.org/app/uploads/2024/07/Oxfam-France_rapport-adaptation_sous-embargo-15-juillet-00h01.pdf Note France stratégie https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2023-na123-adaptation_changement_climatique-juin_2.pdf Les vidéos Blast citées : Canicules, feux, inondations : comment éviter le pire ? Avec Magali Reghezza https://www.youtube.com/watch?v=EtkT4k3Vad0 Pénuries, montées des eaux, canicules : comment s’adapter ? avec Alexandre Magnan https://www.youtube.com/watch?v=muZ0cbIjzoE&t=1s Manque d’eau : comment affronter la catastrophe ? AVec Charlène Descollonges https://www.youtube.com/watch?v=97DXXyj7NdA&t=16s Chronique : “l’abondance pour les plus riches doit cesser” https://www.youtube.com/watch?v=apjEKDjgiC4 Chronique : “dérèglement climatique : les banlieue étouffent” https://www.youtube.com/watch?v=P6Nhdd4kzPk Les podcast écologie de Blast : https://www.blast-info.fr/podcasts/lecologie-s-1-oXkml_NzRjqtM-EP0jWyeA

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Blast, le souffle de l’info