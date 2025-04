La désinformation climatique se normalise gravement dans les médias

Le changement climatique est devenu l’un des sujets les plus exposés à la désinformation. La désinformation climatique ne se limite pas aux réseaux sociaux, elle se normalise de plus en plus dans les grands médias audiovisuels français. C’est ce que démontre une étude publiée le 10 avril par Data for Good, QuotaClimat et Science Feedback, trois ONGs spécialisées dans l’analyse du traitement médiatique des enjeux écologiques. Elles ont analysé les programmes d’information des dix-huit principales chaînes de télévision et de radio de janvier à mars 2025. Résultats : sur trois mois de temps d’antenne, 128 cas de désinformation climatique ont été détectés. Soit 10 par semaine. Les médias privés représentent plus de 85% des cas détectés. Et Sud Radio est en tête, devant Cnews… Et pendant ce temps-là, les questions écologiques sont quasiment absente des médias. Elles ont occupé 2% du temps d’antenne entre janvier et mars 2025… Et moins on en parle, moins le téléspectateur est entraîné à distinguer le vrai du faux. Tout ceci pose un grave problème démocratique. Comment peut-on faire des choix en tant que société si nous ne sommes pas correctement informés sur l’urgence de la situation ou les solutions qui s’offrent à nous ? Tout ceci se passe dans un contexte général, d’attaque contre la recherche, où les scientifiques sont devenus des “boucs émissaires”. Tout simplement parce qu’ils alertent sur une réalité que beaucoup ne veulent pas vous laisser voir. La désinformation climatique est devenue une stratégie de campagne de beaucoup de partis d’extrême droite en Europe et à travers le monde. Comment faire face à cette désinformation ? En quoi est-elle un outil stratégique pour préserver des intérêts économiques ? Comment changer ce système médiatique et s’armer intellectuellement pour ne pas se laisser prendre au piège ? Réponses dans cet entretien de Paloma Moritz avec Eva Morel, co-fondatrice et secrétaire générale de l’association Quota Climat et Emmanuel Vincent, fondateur de science feedback, spécialiste de la désinformation en ligne dans les domaines scientifiques tels que le changement climatique et la santé.

