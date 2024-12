Saumon : Un poisson à boycotter pour les fêtes (et tout le reste de l'année)

C’est un incontournable des repas de fêtes, qui s’est imposé à l’année dans les habitudes des Français. Mais à quel prix ? C’est ce dénoncent les Pinkbombs, une plateforme en ligne à charge développée par les ONG Seastemik et Data 4 Good. Pour Blast, leurs représentantes reviennent sur les dangers d’une consommation désastreuse pour l’environnement, moins bonne qu’on ne le pense pour la santé et basée sur des méthodes d’élevage de plus en plus controversées.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon