Suicide des jeunes sous antidépresseurs : briser le silence de l'industrie

Face à des risques avérés de suicide chez les moins de 25 ans, les données et les informations transmises par l’industrie pharmaceutique sur les effets secondaires des antidépresseurs restent opaques et très difficiles d’accès alors qu’un rapport de l’Assurance maladie publié en juillet 2024 révèle une hausse de la consommation de psychotropes de plus de 60% chez les 12-25 ans entre 2019 et 2023. Une réalité pour les familles de Romain et Florian - 16 et 21 ans - qui se sont donnés la mort sous prescription d’antidépresseurs. C’est le début pour leurs parents d’une longue quête de vérité.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret