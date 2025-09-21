18 septembre : le pouvoir se barricade face à un mouvement inédit

C’est un mouvement social d’une ampleur rare, d’une nature complexe, qui a pris des proportions inattendues en une semaine. La CGT a recensé "plus d'1 million de personnes" dans les manifestations organisées jeudi dans toute la France à l'appel de l'ensemble des syndicats pour tenter de peser sur les choix budgétaires du nouveau Premier ministre. La semaine précédente, la CGT avait estimé la mobilisation à 300 000. Les chiffres du ministère de l’intérieur sont plus bas, il estime qu’il y a eu un demi million de manifestants, contre 175 000 la semaine précédente selon ce décompte.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon