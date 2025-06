2027 : qui veut faire perdre la gauche ?

Depuis quelques jours, la gauche se divise sur la tenue d’une primaire. On va parler des sujets difficiles : l’union à gauche, les primaires et la démocratie interne des partis. Et les enjeux sont de taille : quelle est la bonne stratégie pour faire gagner la gauche en 2027 ? Les désaccords sont nombreux et très intenses, mais ce n’est pas parce que la question est sensible et difficile qu’il faut regarder ailleurs en espérant que le vent tourne. C’est au contraire un signal pour analyser, décortiquer et évaluer les différentes thèses en présence. Après ce joyeux exercice d’autocritique en bonne camaraderie, on se penchera sur la commission d’enquête Bétharram et les témoignages… assez particuliers d’Elisabeth Borne et de Ségolène Royal. On ira enfin faire un tour à l'assemblée pour voir comment macronistes, frontistes et républicains vont main dans la main pour assassiner nos abeilles et empoisonner nos campagnes.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon