Attaquer la justice et la démocratie, une passion de droite

« La droite et l’extrême droite et leurs journalistes d’accompagnement, immédiatement après l’annonce de la condamnation de Sarkozy, se sont précipités à son secours, pour le présenter, non pas comme un récidiviste plusieurs fois condamné dans des affaires de corruption, mais comme l’innocente victime de juges supposément « de gauche et d’extrême gauche » acharnés à le détruire. […] Mais l’inversion de la réalité à laquelle se livrent les droites françaises lorsqu’elles dénoncent un prétendu coup de force des juges au lieu de se scandaliser des infractions à répétition d’un ancien président nous rappelle très utilement que ces droites brûlent d’envie d’imposer de ce côté-ci de l’Atlantique le même basculement totalitaire que celui dans lequel Donald Trump précipite les États-Unis - en se présentant lui aussi comme une victime de prétendus complots ourdis par des juges « gauchistes » présentés comme de véritables ennemis intérieurs. » Découvrez le dernier épisode de la nouvelle émission de Sébastien Fontenelle : Jusqu'ici tout va mal.
Morgane Sabouret / Margaux Simon