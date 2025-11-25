Attentats d’extrême droite : anatomie du parcours d'un radicalisé

Elyamine Settoul, chercheur spécialiste des phénomènes de radicalisation, raconte dans son livre, Suprémaciste – Anatomie d’un parcours d’ultradroite, de raconter l’histoire d’un jeune homme arrêté par la police alors qu’il prévoyait de commettre une quarantaine d’attentats terroristes d’extrême droite. Comment expliquer ce basculement ? Quels sont les signaux faibles qui permettent de repérer une trajectoire radicale ? Et surtout, comment la société peut-elle répondre à ces nouvelles menaces ? L’ouvrage montre qu’il s’était peu à peu enfermé dans un univers idéologique fait de haine, de complotisme et de fantasmes de guerre civile. À travers ce cas singulier, l’auteur y voit l’occasion d’interroger des phénomènes bien plus larges : la banalisation des idées identitaires dans l’espace public, et les dangers d’un climat politique où la violence idéologique trouve de plus en plus de relais.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Blast, le souffle de l’info