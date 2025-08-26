« Aujourd’hui, une affiche, c’est un acte de résistance » - Avec Dugudus

« Aujourd’hui l’affiche c’est un acte de résistance » : ce sont les mots de Dugudus, illustrateur et graphiste engagé, pour décrire son travail d’artiste militant. Contre l’extrême droite, qui créer des images sombres et privées d’espoir, Dugudus et d'autres artistes travaillent pour créer des symboles de solidarité et de communauté. Pour se réapproprier des rues, parce que là où les murs sont blancs, les peuples sont muets. Mais quel est aujourd’hui le rapport entre l'art et la politique ? Le collage a-t-il sa place à l’heure des écrans omniprésents ? Quel pouvoir ont les affiches dans la rue contre les fake news créées par l’IA de l’extrême droite? Pour en parler, Blast reçoit Dugudus pour explorer le pouvoir des images dans l’espace public d’aujourd’hui.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon