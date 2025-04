BD : 50 ans de travail politique au service de la contre-culture

Dans ce Planète B hors-série, Antoine Daer et Lloyd Chéry reviennent en dessins sur 50 ans de BD française politique en science-fiction. Depuis les précurseurs de Métal Hurlant jusqu'à ses héritiers actuels, la BD de SF franco-belge a toujours su inspirer la création et les contre-cultures françaises et internationales, du manga au cinéma hollywoodien. A une époque marquée par la surproduction et l'essoufflement des imaginaires, la BD reste un bastion de créativité et de résistance à la crise des futurs !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon