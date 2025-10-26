"Blocchiamo tutto" : retour sur un soulèvement populaire italien pour Gaza

Dans la foulée du mouvement "Bloquons tout" en France et en soutien aux membres des flottilles pour Gaza arrêtés par Israël, l'Italie a connu ces dernières semaines des mobilisations records : grèves générales, blocages routiers, manifestations massives... Des grandes métropoles de Milan, Rome ou Naples, aux plus petites villes comme Padoue ou Cagliari, une mobilisation "par le bas", transversale, qui a largement débordé des cadres de manifestations habituels. Parmi les mots d'ordre, la dénonciation du génocide en Palestine et de la complicité des États européens, mais aussi, en creux, une critique du gouvernement Meloni et de sa politique répressive. Retour sur un mouvement de solidarité unique en Europe avec Carlotta Benvegnù, sociologue.
