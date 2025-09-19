Bloquons tout, acte 2 : la colère et la mobilisation s’amplifient

Le 18 septembre 2025, acte 2 du mouvement “Bloquons tout”, a vu syndicats, étudiants, soignants et lycéens unir leurs forces contre les mesures d’austérité de François Bayrou. La journée a été marquée par le blocage de dépôts, d’écoles, d’hôpitaux et de commerces, ainsi que par de violentes charges policières. Blast est allé à la rencontre des manifestants venus exprimer leur colère ce 18 septembre avec un acte 2 qui s’inscrit comme une nouvelle étape d’ampleur et qui ne cesse de faire grandir le mouvement né le 10 septembre.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon