Cannabis : Une seule solution, la légalisation ?

Le cannabis est l’un des sujets de société les plus tabous de notre pays. En France, 5 millions de personnes en consomment au moins une fois par an et près d’un million en consomment tous les jours. Et pourtant, la consommation et la vente de cannabis restent aujourd’hui parfaitement illégales. Les autorités françaises lui mènent même une guerre sans relâche depuis plusieurs années. Une politique qui tranche avec celle de bon nombre de pays à travers le monde qui ont dépénalisé voire légalisé le cannabis. Que ce soit aux États-unis, au Canada, en Uruguay ou encore en Espagne, au Portugal et plus récemment en Allemagne… Dans tous ces états, il y a rarement une explosion de la consommation, et de grosses sommes d’argent sont récoltées grâce à la taxation. L’ONU décrie les politiques de répression du cannabis, tout comme le conseil de l'Europe qui préconise de dépénaliser au profit d’une politique de prévention de la consommation.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon