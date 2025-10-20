Ce qui se joue vraiment derrière le cessez-le-feu à Gaza

Aujourd’hui, le monde retient son souffle devant ce qui semble être la fin du génocide à Gaza, après deux ans de souffrances, de destructions et plus de 67 000 morts. Un chiffre qui, selon le ministère de la Santé à Gaza, continue d’augmenter chaque jour. Après deux années d’horreur, les images de deuil laissent désormais place à la joie d’un peuple dont le calvaire semble toucher à sa fin. Les détenus arrêtés arbitrairement par Israël ont été libérés en échange des otages capturés par le Hamas. Mais rien n’est encore joué : les négociations entrent dans leur deuxième phase, et rien ne garantit qu’elles aboutiront. Pendant que Donald Trump parade, aucune annonce n’a été faite concernant l’avenir politique des Palestiniens, tandis que la colonisation de la Cisjordanie se poursuit.
Morgane Sabouret / Margaux Simon