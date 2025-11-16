Comment les armes soniques vont aider les policiers à mater les foules

Le 15 mars 2025, lors d’une importante manifestation à Belgrade, un son étrange a provoqué un mouvement de panique parmi la foule. Sur plusieurs avenues de la capitale, des vidéos montrent une foule compacte se fendre en deux. Par la suite, les manifestants évoquent des nausées, des acouphènes et des douleurs thoraciques. Le gouvernement serbe aurait-il employé un canon à son contre les manifestants ? Une telle technique de maintien de l’ordre est-elle aussi utilisée en France ? Dans ce focus, Élodie Emery raconte les coulisses de son enquête en Serbie, disponible sur notre site.
