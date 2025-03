Comprendre comment le fascisme gagne les Etats-Unis et l’Europe

ERRATUM : À 47 secondes dans la vidéo, le crédit "AGauche" est incorrect, une erreur de notre part dont nous nous excusons auprès de l'excellente chaîne "Au Poste" dont est tiré l’extrait de cet entretien avec Johann Chapoutot. N'hésitez pas à les suivre sur youtube, twitch etc ! Depuis plusieurs mois, ce qui se joue aux États-Unis dépasse largement leurs frontières et s’étend désormais à l’Europe. Ce qui ressemblait encore récemment à un durcissement politique classique est en train de devenir un basculement fasciste. Aux États-Unis, la nouvelle administration a immédiatement enclenché une dynamique brutale, centralisant le pouvoir, attaquant les contre-pouvoirs et multipliant les décisions chocs. En Europe, des alliances politiques et économiques se structurent entre les droites dures et les extrêmes droites, des médias se mettent au service de cette stratégie, et des groupuscules violents montent en puissance, le tout sur fond d'explosion des fake news et d'avénement de la post vérité. Ce rouleau compresseur avance avec une efficacité implacable, saturant l’espace public de polémiques, de provocations et de fausses informations pour noyer toute opposition dans le chaos. Résultat : on peine à prendre du recul, à comprendre la vitesse à laquelle tout s’accélère. Pourtant, malgré cette mécanique bien huilée, des résistances s’organisent. Aux États-Unis comme en Europe, certains refusent de se laisser écraser et tentent de structurer une riposte. Reste à savoir si elle sera à la hauteur du défi. Salomé Saqué résume tout ça dans cette nouvelle émission pour Blast.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon