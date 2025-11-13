COP 30, l’inaction climatique responsable de millions de morts : l’heure de vérité

Nous sommes en train de vivre un moment de bascule écologique. Ces derniers temps, les preuves, les rapports accablants se sont accumulées dans l’indifférence générale. Pendant que nos conditions de vie s’effondrent, les dirigeants climatosceptiques prospèrent et les débats sont de plus en plus décalés de cette réalité. Ce qui occupe la conversation médiatique, publique, ce n'est clairement pas l’effondrement écologique…
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon