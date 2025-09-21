🦏 De France 2 à BFMTV : panique générale face au mouvement social

"Alors ça ne vous aura pas échappé, le pays est à feu et à sang. Des hordes de black blocs ont déferlé dans les rues. Nos restaurateurs sont inquiets. Nos forces de l'ordre sont mobilisées et tout va bien se passer à condition que vous restiez chez vous. Aujourd'hui, on va remonter un peu dans le temps et on va analyser le traitement médiatique de la journée du 10 septembre." Nouvel épisode de Rhinocéros, par Usul et Lumi.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon