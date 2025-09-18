De Kirk à Villiers : indignations sélectives et complaisances médiatiques

En somme, Charlie Kirk, qui est aujourd’hui présenté comme un champion bien tempéré de la liberté d’expression dont l’assassinat signerait le retour de la violence politique, était en réalité un prêcheur de haine antisémite, islamophobe, homophobe, raciste, et sexiste qui lançait régulièrement des diatribes d’une extraordinaire brutalité contre des minorités et des adversaires politiques – mais cela ne semble pas déranger les éditocrates qui saluent sa mémoire. Découvrez le premier épisode de la nouvelle émission de Sébastien Fontenelle : Jusqu'ici tout va mal.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon