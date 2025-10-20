🦏 Dissolution, censure : les médias pavent la voie du RN vers l'Elysée

« "Qui peut encore battre le Rassemblement national ?". Vous avez certainement une sensation de déjà vu et en même temps, c'est normal, ça fait un bout de temps qu'on est dans la même situation. Macron qui n'a pas de majorité à l'Assemblée mais qui ne veut pas lâcher le pouvoir. Et s’il le lâche, attention c'est pour le RN. Oui, il aurait pu le lâcher pour la gauche, parce qu’on avait gagné quand même. Non non et non, ça c'est pas possible. Mais il acceptera l'alternance si c'est le RN parce qu'il est démocrate. » Nouvel épisode de Rhinocéros, par Usul et Lumi.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon