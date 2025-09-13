Étrangers violeurs ?! La manipulation immonde de l’extrême droite

Les étrangers seraient des violeurs et des agresseurs sexuels en puissance ! C’est en tout cas ce qu’affirme l’extrême droite, de Zemmour à Bardella en passant par Marion Maréchal. Leur preuve ? Des chiffres effrayants, répétés à l’envie sur les plateaux de télé. Sauf que, ces chiffres ne sont peut-être pas aussi éloquents qu’ils en ont l’air. Et si, au fond, tout ça n’était qu’une manipulation grossière, montée par des xénophobes prêts à détourner la lutte contre les VSS pour servir leur discours de haine ?
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon