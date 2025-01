Gaza : Anatomie d'un génocide colonial

Après plus d’un an et demi de destruction de Gaza et d’anéantissement de sa population par Israël, un accord de cessez-le-feu a été conclu le 17 janvier 2025. Célébré par les Gazaouis comme une libération, s’il est respecté, il restera désormais tout à reconstruire à Gaza. Infrastructures détruites, déplacement forcé de population, nettoyage ethnique tout ceci à mener Israël à commettre un génocide l’encontre des palestiniens. Alors l’État hébreu va-t-il être sanctionné pour ses crimes ? Les responsables politiques, notamment le premier ministre Netanyahu, peuvent-ils être inquiétés par la justice internationale ? Pour en parler, Blast reçoit Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967. Elle a produit des rapports et a alerté à de nombreuses reprises sur ce génocide qu’elle qualifie de nature coloniale.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon