Georges Ibrahim Abdallah et Salah Hamouri : "L’antidote à la guerre, c’est la révolution"

Georges Ibrahim Abdallah et Salah Hamouri sont deux militants historiques de la cause palestinienne pour laquelle ils ont été tous deux incarcérés. Le premier pendant 41 ans dans les geôles de l’État français, et le second pendant plus de 10 ans, dans les prisons de israéliennes. Libéré depuis le 25 juillet 2025, Georges Ibrahim Abdallah a rejoint le Liban. Salah Hamouri a été expulsé vers la France, interdit de revenir en territoire palestinien, il milite désormais au sein d’Urgence Palestine. Blast a offert à Olivier Besancenot et Antonin Bernanos une carte blanche, ils sont ainsi partis à leur rencontre à Beyrouth pour réaliser l’entretien et la rencontre qui vont suivre.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon