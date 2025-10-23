La France ingouvernable ? Ce que le monde pense du chaos politique français

Crises à répétition, renversements d’alliances et jeu de chaises musicales au sommet de l’État : c’est un véritable feuilleton politique que connait la France depuis la dissolution de l’Assemblée en juin 2024. Plus d’un an d’instabilité politique qui intrigue et interroge au-delà de nos frontières. Président "monarchique", pays "ingouvernable", "fin d’un modèle" : Blast a recueilli les regards de journalistes européens et américains sur la France d’Emmanuel Macron.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon