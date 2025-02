Les Français, racistes ? À Lille, les habitants sauvent l'honneur du pays

En janvier 2024, 70 mineurs non accompagnés venus pour la majorité d'Afrique de l’Ouest s’installent, avec l’aide de l’association Utopia 56, dans le parc public du quartier des Bois-blancs à Lille. Âgés de 14 à 17 ans, ils vivent dans des tentes de fortune au milieu des rats. Face à cette situation, un groupe d’habitants du Bois-blancs décide d’aider ces jeunes : distributions de repas, lessives, aide scolaire, certain.es vont même héberger des mineurs non accompagnés chez eux. Ce sont ces mêmes habitants ainsi que différentes associations qui vont accompagner les mineurs afin de former leur propre collectif et obtenir leurs droits.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon